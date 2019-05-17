В базе TENAA появилось реальное изображение Redmi 7A

Китайский регулятор часто радует поклонников популярных смартфонов живыми снимками, на этот раз на официальном ресурсе TENAA опубликовано фото ожидаемого аппарата Redmi 7A. Напомним, данный смартфон ожидается в сегменте смартфонов с экономичной ценой. Даже по нескольким снимкам нельзя понять, получил ли экран смартфона характерный вырез.





Можно заметить, что смартфон имеет одинарную основную камеру, которая находится в верхней левой части задней панели. Судя по изображениям, Redmi 7A не будет оснащена дактилоскопическим сканером. В корпусе аппарата можно увидеть вырез для динамика, а рядом находится селфи-камера. Напомним, все представители марки Redmi хорошо продаются, можно предположить, что и этот представитель новой линейки будет пользоваться коммерческим успехом.





Ранее новинка от Redmi «засветилась» на видео. С этим смартфоном компания хочет укрепить свой успех в сегменте бюджетных аппаратов. Создатели Redmi, чтобы добиться успеха долго искали инновационные пути для максимального усовершенствования аппаратного и программного обеспечения смартфона, который будет оснащен Snapdragon 855 и всплывающей камерой.

Уже ясно, что модели Redmi 7 будут намного дешевле, чем аналогичные модели от других производителей. Предполагается, что в новой линейке выйдут две модели: Redmi 7A и Redmi 7. Их цена будет супербюджетной, возможно, их стоимость на домашнем рынке будет составлять 700-800 юаней ($105-120).





Напомним, сейчас самым дешевым телефоном компании является смартфон Redmi Note 7, который в Китае продается за 999 юаней ($147). Сейчас ценовая политика Redmi очень раздражает конкурентов производителя, а новые аппараты с низкими ценами тем более не порадуют китайских производителей.



