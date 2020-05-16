Покупаем телевизор для дома: 8 основных критериев выбора

Без телевизора сложно представить современный дом или квартиру. С помощью этого устройства сегодня можно не только пользоваться кабельным телевидением, но и выходить в интернет, смотреть видео на Youtube, любимые передачи, сериалы и фильмы в приложениях, общаться в мессенджерах.

Выбирать телевизор нужно с умом, учитывая множество критериев, начиная от качества изображения и заканчивая дополнительным функционалом. Эта статья поможет сделать правильный выбор.

Чтобы сократить время выбора, предлагаем ознакомиться с рейтингом лучших моделей современных телевизоров 4К. Для всех моделей приведены плюсы и минусы, указаны характеристики и сделан небольшой обзор.

Экран и подсветка

При покупке телевизора в первую очередь следует обращать внимание именно на эти параметры. Устаревшими уже считаются модели с кинескопными экранами. В 90е годы они были в каждом доме. Сейчас их сложно найти в продаже, да и качество изображения и габариты устроят только старшее поколение. Плюсами таких телевизоров можно назвать долгий срок службы и низкую стоимость.

LCD-экран

Совсем недавно ЖК-телевизоры пользовались большой популярностью. Яркое и четкое качество изображения соотносилось с доступной для покупателей ценой. Если вам нужен бюджетный вариант на кухню или дачу для просмотра каналов кабельного ТВ, то стоит обратить внимание именно на такие телевизоры.

Но у жидко-кристаллических экранов есть существенные недостатки. Со временем они имеют свойство выгорать, поэтому располагать телевизор в доме нужно так, чтобы на экран не попадал солнечный свет. К тому же ЖК-экраны негативно влияют на зрение, просмотр таких телевизоров лучше сократить или находиться на безопасном для глаз расстоянии.

LED-экран

Телевизоры с LED-экранами отличаются наличием светодиодной подсветки в матрице. За счет этого изображение выглядит более реалистичным и четким, цвета передаются практически такими же, как и в жизни. Еще один плюс таких телевизоров — тонкий корпус и низкое потребление электроэнергии по сравнению с ЖК-телевизорами.

Плазма

Телевизоры с таким экраном не отличаются бюджетной ценой, к тому же они потребляют большое количество электроэнергии. В основе экрана лежат газовые ячейки, посредством которых передается четкое и яркое изображение. К преимуществам плазменных моделей относятся долгий срок службы и защита от выцветания. Обратите внимание, что телевизоры с таким экраном не выпускают с диагональю меньше чем 32 дюйма.

Лазерный экран

Также относительно новая разработка производителей телевизоров. Энергии потребляет немного, изображение выдает четкое и приближенное к реальности. Единственный минус, пожалуй, слишком высокая цена.

Экран-проектор

Проекционные экраны являются самыми спорными для домашнего использования. С одной стороны у покупателя есть возможность смотреть видео и другие изображения в широком формате, с точной цветопередачей и детализацией, с другой, такие экраны недолговечны, начинают со временем эксплуатации выгорать и имеют узкий угол обзора.

Современные телевизоры отличаются не только высоким качеством изображения. Недавно в магазинах появились новинки с изогнутым экраном. Они создают ощущение панорамной съемки и максимально приближают изображение к реальности. Стоят такие модели, соответственно, на порядок дороже.

Подсветка

Еще один важный критерий выбора телевизора — подсветка. От нее зависит также качество передачи изображения и стоимость. Самая распространенная подсветка — это Edge LED. Она предполагает расположение светодиодов по периметру экрана либо по двум параллельным сторонам. Это позволяет экономить электричество, но получать довольно яркое изображение.

Немного дороже по стоимости будут телевизоры с подсветкой Direct LED. В этом случае диоды расположены по всей поверхности экрана и имеют автономную настройку. Поэтому в нужных местах они подсвечивают изображение, а в других, наоборот, затемняют. Это позволяет создать объемный эффект картинки.

Формата QLED делает телевизор довольно дорогостоящим. В нем используются технологии частичной подсветки экрана, которую обеспечивают квантовые точки. Телевизоры с системой QLED стоит выбирать тем, кто любит реалистичную цветопередачу.

Одной из самых передовых технологий подсветки является OLED. Светодиоды покрываются веществом люминофором, преобразовывающим электроэнергию в световое излучение. Это позволяет сделать угол обзора максимально широким и снизить нагрузку на зрение.

Диагональ и разрешение экрана

Диагональ экрана и его расширение влияют не только на комфорт при просмотре, но и стоимость телевизора. Выбрать ширину экрана можно по формуле: дистанция до телевизора/5, если это кинескопный или жидко-кристаллический дисплей, и дистанция до телевизора/3 в случае с LED-экранами. Например, если вы хотите повесить телевизор на стену, расстояние от которой до дивана составляет 2,5 метра, то оптимальным размером диагонали будет 32 дюйма.

Что касается разрешения, то самым популярным является Full HD (1920х1080). Это оптимальный вариант для просмотра кабельного и цифрового телевидения. Также многие форматы сериалов и фильмов загружаются именно в этом качестве.

Более высокое разрешение 4К (3840х2160) необходимо тем, кто хочет приобрести телевизор для системы домашнего кинотеатра. Но стоит помнить о том, что файлы с таким разрешением будут весить намного больше, соответственно потребуется высокая скорость интернета или скачивание фильмов на флеш-карту.

Время отклика

Случалось ли так, что при просмотре телевизора один кадр наслаивался на другой и изображение становилось размытым. Именно за этот параметр отвечает быстрота отклика. Чем она выше, тем лучше. Поэтому не стоит брать модель со скоростью отклика ниже 400 Гц. В магазинах можно встретить ТВ с быстротой отклика 1000 Гц, что сделает просмотр фильмов с динамическими сценами максимально комфортным.

Яркость и контрастность

Многие продавцы идут на хитрость и выставляют образцы телевизоров на максимальную яркость и контрастность. В итоге вы видите качественную картинку. Но придя домой разочаровываетесь в изображении. Чтобы не возникло такой ситуации, просите показать настройки телевизора и установить яркость и контрастность на средние значения. Если качество картинки вас устроит, можете покупать.

Мощность динамиков

То же самое касается и звука телевизора. При установке динамиков на максимальную мощность не должно слышаться посторонних хрипов и шумов. Стандартно в телевизоре встроено 2 динамика, если их больше, то звук будет еще реалистичнее.

Большое значение имеет мощность динамиков, для комфортного просмотра с диагональю экрана 32 дюйма и выше она должна быть на каждом не менее 6 Вт. В противном случае звук будет плоским и тихим.

Для качественного звучания выбирайте модели с декодером Dolby Digital или NICAM. Эти системы позволяют убирать посторонние шумы, делать звучание четким и чистым. Некоторые телевизоры имеют систему автоматической регулировки звука, которая защищает от резких перепадов громкости, например, когда начинается реклама по ТВ.

SMART TV

Многие покупатели меняют старую модель телевизора на новую только из-за этой функции в устройстве. Наличие интернета значительно расширяет функционал и дает возможность просмотра видео без скачивания на флешку, а напрямую через браузер или приложение. Но стоит учитывать, что такие модели стоят значительно дороже обычных ТВ.

Если вы хотите приобрести именно такой телевизор, то обязательно ознакомьтесь с отзывами покупателей. Лучше доверить свой выбор проверенным компаниям, которые давно специализируются на выпуске SMART TV, например, Samsung, Sony или LG.

Также обратите внимание на актуальность операционной системы и объем встроенной памяти, от этих параметров зависит, будет «тормозить» телевизор при работе или нет.

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Дополнительные функции

Сегодня производители оснащают свои телевизоры самыми разнообразными функциями. Некоторые из них действительно полезны, другие только удорожают модели. Мы собрали самые популярные из них, вам остается решить, так ли они вам необходимы:

3D. Поддержка данного формата видео позволяет смотреть фильмы и сериалы в 3D. Достаточно включить режим и надеть специальные очки. К некоторым телевизорам они идут комплектом, также их можно приобрести отдельно.

Антибликовое покрытие. Даже если на телевизор будет падать прямое освещение, экран не будет засвечен. Это довольно удобная функция, делающая просмотр ТВ максимально комфортным.

Режим картинки в картинке. Позволит смотреть одновременно 2 или более каналов. Удобна для тех, кто не любит переключать телевизор, но и не хочет пропустить начало любимой передачи.

Разъем для карты памяти. Расширяет внутреннюю память телевизора и позволяет скачивать больше приложений. Также на карте памяти можно просматривать видео и аудио файлы.

Time Shift. Функция управления трансляцией. Позволяет ставить на паузу и перематывать каналы.

Голосовое управление. Действительно удобная функция, так как вводить запрос в поисковой строке при помощи пульта удовольствие для терпеливых. С голосовым управлением достаточно произнести название фильма и нажать кнопку поиска.

Прогрессивная развертка. Позволяет избежать эффекта гребенки, дрожания, а также мерцающего эффекта при просмотре.

Если вам нужна определенная функция в телевизоре, уточняйте ее наличие у продавцов.

Производитель

Не самую последнюю роль при выборе телевизора играет бренд. Если вы хотите быть уверенным в качестве покупаемого устройства, то доверьте выбор известной компании, такой как Sony, LG или Samsung. Телевизоры зарекомендовавших себя производителей стоят дороже, но во всех городах у них есть сервисные пункты обслуживания и, как правило, они дают расширенную гарантию. Обратите внимание, что у одной фирмы лучшие Смарт-телевизоры, у другой качественный звук. Почитав отзывы, вы поймете какой выбор сделать именно вам.

Более бюджетными аналогами являются телевизоры от JVC, Akai, Ergo и других брендов. При эксплуатации таких моделей вы, конечно, почувствуете разницу, но если вам нужен недорогой телевизор и вы не хотите платить за бренд, то можете обратить свой выбор в их пользу.