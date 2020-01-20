Концепт смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

На картинке, которая пришла из Кореи, позирует новый флагман Samsung – это смартфон нового поколения Galaxy S20 Ultra. Судя по изображению, топовый телефон получит 6,9-дюймовый экран Infinity-O Dynamic AMOLED. Дисплей телефона будет занимать почти на всю переднюю часть панели и он даже заходит на края корпуса.



Верхняя рамка экрана почти невидимая, а нижняя получилась крупнее. В системе камеры представлены четыре датчика, о конфигурациях которых уже все известно. Напомним, новый телефон будет представлен 11 февраля, стоимость флагмана с 128 Гб составляет $1100.

Концептуальное фото Galaxy S20 Ultra взволновало сеть. Южнокорейский техногигант представит в семействе Galaxy S20 три модели: S20, S20 Plus и S20 Ultra. Все модели будут оснащены процессором Exynos 990, который поддерживает работу в системе 5G.

Концептуальное видео даёт полное представление, как будет выглядеть Galaxy S20 Ultra. Топ модель оснащена 16 ГБ ОЗУ и основной камерой 108 Мп.

Кстати, южнокорейский производитель сегодня работает над смартфоном с объёмом внешней памяти 1,5 ТБ и двойной фронтальной камерой. Фактически Samsung пытается превратить обычный мобильный телефон в полноценный персональный компьютер.



