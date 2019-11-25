Новые подробности о Samsung Galaxy S11 Plus

Самая ожидаемая южнокорейская серия Galaxy S11 будет официально представлена в феврале будущего года. Однако инсайдеры уже обнародовали многие подробности грядущего смартфона Samsung Galaxy S11 Plus.





Известно, что в модели Galaxy S11 повторяются общие характерные черты стилистики Galaxy Note 10. Например, фронтальная камера находится в центре экрана – это является основной фишкой дизайна смартфона.

В этом смартфоне используется четырех модульная камера, которая расположена на верхнем углу задней части корпуса.

Другие характеристики Samsung Galaxy S11 пока не обнародованы. Этот телефон стал самым ожидаемым. Некоторые инсайдеры утверждают, что аппарат получит более качественный экран с частотой обновления 120 Гц. Также серия Galaxy S11 может быть оснащена более мощным аккумулятором с функцией быстрой подзарядки и получит увеличенный объём памяти.