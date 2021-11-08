Samsung Galaxy S22 Ultra - первые реальные изображения

08.11.2021 02:15 Суровцев Максим Клуб: Samsung

Еще в сентябре надежный утечка @OnLeaks объединил усилия с Digit, чтобы опубликовать первые рендеры CAD Samsung Galaxy S22 Ultra. Первые реальные изображения телефона теперь появились в Интернете благодаря блогеру Джону Проссеру.

Реальные изображения Galaxy S22 Ultra в значительной степени подтверждают дизайн, представленный в CAD-рендерах телефона. В отличие от нынешнего Galaxy S21 Ultra, S22 Ultra будет намного больше похож на устройство серии Galaxy Note. Похоже, что у него более прямоугольная рамка вместо изогнутых краев на его предшественнике. Изображения также подтверждают, что телефон будет иметь изогнутый экран и специальный слот для S-пера.


Что еще более интересно, на изображениях видно, что дизайн задней камеры S22 Ultra будет похож на LG Velvet. В дополнение к лучшему Android-телефону Samsung 2021 года, как говорят, будет установлена 108-мегапиксельная основная камера, 12-мегапиксельный сверхширокополосный объектив, 10-мегапиксельный телеобъектив с 10-кратным зумом и второй 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным зумом. На задней панели телефона также есть лазерный автофокус.

По слухам, S22 Ultra будет поставляться с 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. На большинстве рынков ожидается, что телефон будет работать на чипсете Samsung Exynos 2200, вероятно, в паре с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. Что касается программного обеспечения, то телефон может поставляться с одним пользовательским интерфейсом на базе Android 12 4.0 из коробки.

В то время как ожидалось, что серия Galaxy S22 будет запущена в январе следующего года, недавно ходили слухи, что Samsung решила отложить запуск до февраля 2022 года. Джон Проссер утверждает, что предварительные заказы на серию Galaxy S22 поступят во вторую неделю февраля.

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