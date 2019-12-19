Утекли снимки Samsung Galaxy Note 10 Lite

Конечно, утечки случаются постоянно, однако на этот раз в сеть попали реальные изображения самой ожидаемой южнокорейской новики Samsung Galaxy Note 10 lite.





Долгое время ни данные, ни визуальные изображения смартфона были недоступны. Теперь многие детали Samsung Galaxy Note 10 lite появилась, что позволяет получить довольно четкую информацию о возможностях аппарата. Согласно снимкам, Galaxy Note 10 Lite будет оснащен плоским экраном. Все предположения относительно наличия инновационного дисплея в комплектации аппарата отклоняются. Также стали известна еще одна деталь — Galaxy Note 10 lite с S-Pen будет иметь разные цветовые варианты.

У модели Galaxy Note 10 Lite фронтальная камера, как и у Galaxy Note 10, встроена в середину экрана. Возможно, такое решение получит и грядущий Galaxy S11, который будет анонсирован в рамках Mobile World Congress 2020.

Задняя камера будет составлена из трехмодульной системы. В комплектации Galaxy Note 10 Lite S-Pen поддерживается обновленный сервис Bluetooth 5.1.

Некоторые источники уже назвали цену смартфона – он будет продаваться за 610 евро. Пока южнокорейская компания не сообщает дату официального анонса. Однако по некоторым публикациям в южнокорейской прессе в качестве даты запуска нового телефона называется 27 декабря .