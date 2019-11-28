Смартфоны OnePlus 7T получили новые цветовые решения

В серии OnePlus 7 ожидается обновление, изменения коснутся OnePlus 7T. Корпуса этого телефона будут многоцветными. Кроме того, производитель уменьшает аппаратные различия между смартфонами в этой линейке.



Предполагается, что пользователи скоро смогут купить OnePlus 7T в золотистом корпусе. Также в коллекции есть телефоны OnePlus7T в сером и синем корпусах. Однако OnePlus7T в корпусе цвета металлическое золото будет хитом, как отмечают специалисты.

Технические характеристики OnePlus 7T: 6,55-дюймовый Full HD + экран – 2400х1080 пикселей, 8-ядерный Snapdragon 855 Plus, графический чипсет Adreno 640 GPU, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ / 256 ГБ ROM, поддержка Android 10 и OxygenOS 10, Dual SIM.

Оптические возможности телефона: 48 Мп, задняя камера с двойной светодиодной вспышкой, 16 Мп сверхширокоугольная камера, 12 Мп камера и фронтальная камера 16 Мп с сенсором Sony IMX471.

В комплектации имеются сканер отпечатков пальцев, батарея 3800 мАч, разъём для наушников, стереодинамики и технология Dolby Atmos. Размеры устройства: 160,94х74,44х8,13 мм и вес — 190 г.



