Google опасается действий китайской Huawei

Компания уже обратилась в Белый дом с просьбой смягчить условия сотрудничества с китайскими компаниями. Видимо, Google серьезно опасается возможной конкуренции, если производитель телефонов и коммуникационного оборудования Huawei преуспеет в своих планах по продвижению фирменной операционной платформы, отказавшись от программной поддержки Google.





Компания Google хочет получить от правительства США положительный ответ на свою просьбу разрешить ей сотрудничать с Huawei, которая на данный момент продвигает собственную операционную систему под названием Harmony OS. Также компания открыла свой магазин приложений AppGallery и создала набор сервисов Huawei Mobile Services.

Напомним, ранее топ-менеджер компании Чжао Мин в своем интервью сказал, сервисы компании Huawei Mobile Services непременно опередят Google Mobile Services. Компания старается сделать все свои продукты частью глобальной экосистемы. Компания Huawei, если даже американские торговые санкции будут сняты, не будет больше предлагать в комплектации своих телефонах сервисы Google Mobile Services. Когда Huawei преуспеет в этом, тогда компания Google будет иметь огромные проблемы по всему миру. Поэтому Google обратилась представителям Белого дома разрешить китайскому разработчику использовать свои сервисы. Однако вице-президент Google Самер Самат пока не комментирует эти новости, он также не уточнил, когда правительство примет какое-либо решение по данному вопросу. Хотя по некоторым сообщениям, глава США Дональд Трамп собирается наложить дополнительные экономические ограничений на компанию Huawei.

Китайцы готовят глобальный выход своего дорогого гибкого флагмана Huawei Mate Xs. Уже стартовал приём предварительных заказов на эту модель. Известно, что за первые 24 часа заказ оформили на Huawei Mate Xs более 100 000 пользователей. Отмечается, что интерес к смартфону не ослабевает и интенсивность оформления заказа не снижается. Напомним, в Китае этот смартфон продается за $2415.





Компания изменила конструкцию шарнирного соединения и усилила прочность экрана при создании Huawei Mate Xs. Складной экран покрыт двухслойной гибкой пленкой из полиимида аэрокосмического качества. Сами пленки склеины с помощью оптического клея, это не влияет на качество изображения и повышает в разы прочность экрана.

Продажи Huawei Mate Xs стартуют 5 марта, а на родине смартфон существенно подешевел. Смартфон Huawei построен на однокристальной Snapdragon 450.