Рендеры в сети намекают на воскрешение Sony Xperia Compact

Почему так трудно найти хороший смартфон, который также не был бы огромным? Последний компактный фирменный телефон, который мы видели от Sony, был около трех лет назад, а его более поздний маленький флагман имеет экран 6,1 дюйма — таким образом, его не получается назвать компактным. Теперь недавняя утечка предполагает, что Sony на самом деле работает над новым 5,5-дюймовым телефоном, отмечая возрождение линейки Xperia Compact.





Просочившиеся дизайнерские рендеры, несомненно, демонстрируют этот предполагаемый Xperia Compact. Хотя мы мало что узнаем о спецификациях телефона, эта утечка действительно показывает блочный внешний вид, который кажется типичным дизайном Sony. Мы также видим заметно широкий «подбородок» и выемку по бокам 5,5-дюймового экрана.







Этот дисплей помещается внутри корпуса размером 140 х 68,9 х 8,9 мм, что соответствует компактному прозвищу по сегодняшним стандартам. Устройство получает разъем для наушников, специальную кнопку спуска затвора камеры и считыватель отпечатков пальцев, встроенный в ключ питания. Из двух задних камер основной модуль получит 13-мегапиксельный сенсор, а также мы ожидаем 8-мегапиксельный фронтальный.







IPhone 12 Mini заставил нас желать сопоставимую альтернативу на стороне Android, но эта модель Xperia Compact может быть не такой. Учитывая его устаревший дизайн, телефон, скорее всего, будет запущен как Xperia L5, продолжение прошлогоднего среднего L4. По отдельным слухам, Sony объявит о своем следующем полноценном флагмане в течение нескольких недель, но сейчас у нас нет точной информации.