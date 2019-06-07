Стали известны подробности Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 является самым ожидаемым флагманским устройством южнокорейского производителя. Известный специалист по утечкам выдал очередную порцию интересной информации о телефоне. По словам Стива Хеммерстоффера (он более известен под ником @OnLekeaks), стандартная модель Galaxy Note 10 получит значительно измененный дизайн.





Интересно, что в одном регионе разные операторы связи будут предлагать разные версии одной модели. Ранее версия смартфона для 5G засветилась в тестах бенчмарка. Модель с 8/12 ГБ будет оснащена Snapdragon 855 и Exynos 9825. Пользователям придется подождать выход Samsung Galaxy Note 10 несколько месяцев.

Всего в серии выходят четыре модели – это смартфоны с двумя экранами в разных объёмах и для разных поколений связи. Модели с 5G в своем обозначении имеют номера SM-N971 и SM-N976, а простые — SM-N970 и SM-N975. Также смартфоны будут отличаться по объёмам памяти. Напомним, на тестах аппарат получил очень высокие баллы за однопоточный тест – 3529 и за многопоточный – 10840.

В новой серии Galaxy Note будет установлена задняя тройная камера, которая расположена вертикально. Камера имеет светодиодную вспышку. К сожалению, анонсированный ранее датчик измерителя пульса не будет включен в комплектацию.

Другие характеристики Galaxy Note: 6,3-дюймовый экран Super AMOLED, 10-мегапиксельная фронтальная камера и др. Однако в аппарате не предусмотрен разъём для наушников 3,5 мм.