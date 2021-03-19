Первый взгляд на часы OnePlus

OnePlus собирается представить серию OnePlus 9 на следующей неделе, но это не единственное, что мы увидим на этом мероприятии. Компания также дебютирует со своими первыми умными часами и теперь мы уже получили первые фото.





Блоггер Unbox Therapy показал часы OnePlus и, кажется, они металлического черного цвета. Если вы проводите параллели с Samsung Galaxy Watch Active2, знайте, что вы не одиноки — круглый циферблат, две кнопки сбоку и блестящий металлический корпус почти кажутся заимствованными. На снимке также изображена текстурированная черная полоса с застежкой на булавку и вытачку.







Утечка не сопровождается дополнительной информацией, но мы уже знаем довольно много о часах. Генеральный директор OnePlus косвенно подтвердил, что они не будет работать под управлением Google Wear OS, а вместо этого будет основан на RTOS (операционной системе реального времени). Вероятно, исключение работы на Wear OS обеспечит до недели работы на 20-минутной зарядке.

В угоду отслеживанию здоровья и хорошего самочувствия часы с рейтингом IP68 будут поддерживать автоматическое обнаружение тренировок, отслеживание сна, а также мониторинг сердечного ритма и кислорода в крови. OnePlus также может похвастаться «бесшовной связью» со своими другими устройствами — он сможет выступать в качестве пульта дистанционного управления для телевизоров OnePlus.

Нет никаких указаний на цену, но OnePlus говорит, что планирует предложить «лучший в своем классе опыт по доступной цене»." Так как запуск не за горами, мы скоро узнаем, верно ли это утверждение.

