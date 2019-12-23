Рассекречен смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite

Новинка полностью рассекречена и оказалось, что смартфон будет немного дешевле, чем ранее предполагалось. Инсайдер обнаружил официальную информацию о Samsung Galaxy Note10 Lite и сразу поспешил поделиться этой утечкой. Телефон выйдет на мобильный рынок в январе.





Samsung Galaxy Note10 Lite нельзя назвать идеальным, хотя интерес к нему сохраняется. Аппарат получит AMOLED экран в 6,7 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей, аппаратную основу смартфона составляет SoC Exynos 9810 — это топовый процессор Samsung. Оперативная память смартфона 6 / 128 ГБ.

Смартфон сможет похвастаться камерой 32 МП и аккумулятором 4500 мАч с поддержкой зарядки 25 Вт.

Действительно телефон укомплектован стилусом, однако в списке сервисов не будет поддержки Bluetooth 5.1. Размеры Galaxy Note10 Lite составляют 163,7х76,1х8,7 мм с весом 198 г. Анонс новинки должен состояться 10 января. Рекомендованная цена нового телефона составляет 609 евро.

Напомним, также ожидается анонс смартфона Samsung Galaxy S10 Lite. Телефон называют новым поколением Samsung.

Технические характеристики Samsung Galaxy S10 Lite: дисплей Super AMOLED 6,7 дюйма с разрешением 2400х1080 пикселей, Snapdragon 855, 8 / 128 ГБ, камера 48 Мп и аккумулятор 4500 мАч.