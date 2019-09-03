Vivo iQOO Pro 5G – самый дешевый смартфон для 5G

Бюджетный флагманский смартфон уже в продаже. Спрос на телефон Vivo iQOO Pro 5G оправдал все ожидания производителя. Всего за 4 часа удалось распродать более 200 000 шт. Самый дешевый 5G-смартфон – так позиционируют свой продукт производитель. Похоже на рынке начинается гонка по производству дешевых телефонов, при этом этот тренд начали именно компании, которые выпускают флагманские аппараты.



Хотя компания Vivo некоторым образом дистанцировалась от решения продавать супер дешевый телефон. Этим занимается подразделение компании iQOO – новый суббренд официально объявил, что продажи Vivo iQOO Pro 5G идут успешно. Цена нового аппарата стартует от $536:

— версия 8/128 ГБ предлагается за 3798 юаней/$536;

— версия 8/256 ГБ – за 3998 юаней /$564;

— версия 12/128 ГБ – за 4098 юаней /$578.

Компания предлагает и LTE-версию по цене $450 долларов. При этом самая дорогая модель линейки с объёмом оперативной памяти 12 ГБ за $578 разошлась тиражом 50 000 шт.

Технические возможности Vivo iQOO Pro: 6,41-дюймовый Super AMOLED дисплей — 2340х1080 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 855 Plus, тройная основная камера с датчиком Sony IMX582, аккумулятор 4500 мАч и др. Смартфон поддерживает работу двух сим-карт, а также интерфейсы Android 9 и Funtouch OS 9.

