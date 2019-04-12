Qualcomm готов представить флагманский Snapdragon 865

Новому процессору уже приписывают поддержку ОЗУ LPDDR5. Новый чипсет станет флагманским в линейке производителя, потеснив действующего флагмана Qualcomm – чипсета Snapdragon 855, по данным некоторых источников.





Нынешний флагман Snapdragon 855 имеет следующую конфигурацию: восьмиядерный Kryo 485 с частотой в диапазоне от 1,80 до 2,84 ГГц, а также чипсет Adreno 640. Процессор поддерживает LPDDR4Х – оперативную память, нормы – семь нанометров.

Данные ожидаемого флагмана рассекретил создатель сайта WinFuture и известный инсайдер Роланд Квандт, который получил информацию о Snapdragon 865 от достоверных источников. Квандт сообщил, что процессор получил кодовое обозначение Kona, а также инженерный код SM8250. Разработчики Snapdragon 855 для обозначения чипсета использует рабочий шифр SM8150.

Особенностью Snapdragon 865 является то, что процессор получает поддержку памяти LPDDR5, обеспечивающая передачу данных на скорости до 6400 Мбит/с, а скорость работы с поддержкой LPDDR4X составляет 4266 Мбит/с.





Однако, представители компании пока не уточняют, будет ли Snapdragon 865 поддерживать работу в режиме 5G. Ранее такие предположения высказывались, отмечается, что для нового Snapdragon будет выполнен отдельный 5G-модуль.

Официальный анонс данного компонента ожидается в конце года, а коммерческий выпуск Snapdragon 865 запланирован в 2020 г. Напомним, Kona – это один из Гавайских островов. Там вот уже несколько лет компания Qualcomm проводит Tech Summit, где анонсирует свои высокопроизводительные процессоры.