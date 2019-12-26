Засветился смартфон Samsung Galaxy M31

Новый телефон прошел тестирование в Geekbench. Авторитетный бенчмарк опубликовал результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy M31.





Напомним, серию моделей Samsung Galaxy M южнокорейская компания создала специально для индийских пользователей, похоже, она появится и на мировом рынке. Известно, что в Турции будут продаваться смартфоны из этой серии. Кстати, продажи Galaxy M30 и Galaxy M30s стали очень успешными, поэтому Samsung продолжит эту бюджетную линейку. Смартфон Samsung Galaxy M31 показал отличные результаты на тестах бенчмарка Geekbench.

Новый Samsung Galaxy M30 был выпущен в феврале 2019 года. Скорее всего, грядущий Galaxy M31 поступит в продажу также в конце февраля – сразу после выставки Mobile World 2020.

На бенчмарк-тестах телефон «заработал» 348 баллов на одноядерном тестах и 1214 баллов на многоядерных. При этом бенчмарк последнее время ужесточил условия своих тестов. Новый смартфон оснащен процессором Exynos 7904, 6 ГБ ОЗУ и поддерживает платформу Android 10. Модель серьезно усилена батареей ёмкостью 6000 мАч и основной тройной 48-мегапиксельной камерой.