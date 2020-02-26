Новинка Samsung Galaxy Z Flip выдержала сложное испытание на прочность

Основное отличие раскладного устройства – экран, покрытый гибким стеклом. Прочность дисплея и подверглась проверке фирменным способом автора канала YouTube.





На YouTube-канале JerryRigEverything протестировали новинку Samsung. Блогер испытывал множество моделей, пришла очередь смартфона Galaxy Z Flip, недавно анонсированного компанией. Основное отличие раскладного устройства – экран, покрытый гибким стеклом. Прочность дисплея и подверглась проверке фирменным способом автора канала.

По традиции повреждения оценивались по шкале твердости Мооса. Первые риски, прочерченные инструментом Нильсона, соответствовали цифре 2. При твердости на отметке 3 шкалы Мооса царапины на Galaxy Z Flip стали глубже и прорисовались четче. Также были видны и следы от движения ногтем по дисплею. Блогер отмечает, что такое поведение материала скорее говорит о том, что поверхность не стеклянная, а выполнена из пластика.

Позже компания Samsung уточнила, что гибкое стекло защищено полимерным слоем. Именно этот пластик и повредился при тестировании.

Дальше поверхность экрана подверглась воздействию огня. Темный след от зажигалки продержался несколько секунд, затем пятно пропало. Находящийся сбоку Galaxy Z Flip сканер отпечатков пальцев блогер резал канцелярским ножом. Даже после таких варварских действий устройство оказалось живучим и успешно исполняло свою роль.

Всю заднюю поверхность смартфона, включая небольшой наружный дисплей и стекло камеры, Нильсон царапал вплоть до отметки 7. Риски стали заметны только при достижении этой твердости. Следующий тест – проверку песком, смартфон тоже прошел успешно. Никаких скрипов в шарнире не появилось, гаджет функционировал без проблем, сбоев не было.

Еще одно испытание – изгиб в обратную сторону. И снова устройство работало как положено, хотя появились трещины в рамке и элементах корпуса. Полностью вывести аппарат из строя блогер смог только тогда, когда сильно нажал острым предметом на поверхность устройства.

Зак Нильсон закончил обзор отметив, что смартфон Galaxy Z Flip – качественная новинка компании Samsung, вот только гибкое стекло основного дисплея оказалось не таким прочным и устойчивым к царапинам.

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