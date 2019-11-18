Появились новые данные о Redmi K30

Серия Redmi K30 обещает ещё долго будоражить своими возможностями мобильный мир, который ожидает его выход. Наконец, засветилось некое изображение этого телефона. Новая серия станет образцом для следующих аппаратов китайского производителя.



Сообщается, что все следующие Redmi, которые будут представлены в люксовом и среднем сегментах, будут иметь аналогичные дизайнерские решения, что и серия Redmi K30. Компания Xiaomi уже показывала Redmi K30 журналистам в октябре. Новинка имеет двойную фронтальную камеру, которая встроена в экран смартфона. Две модели из серии будут оснащены 5G-модемом.

В некоторых соцсеях засветился прототип нового аппарата. Его успели сфотографировать в китайском метро. У смартфона Redmi K30 с двойной фронтальной камерой экран смотрится тоньше, а кнопки питания и регулировки громкости находятся на левом боку телефона.

Однако в изображении нет вида с тыльной стороны, эта часть пока остаются загадкой. Хотя известно, что смартфон получает тройную заднюю камеру.

Новый телефон будет оснащен ЖК- дисплеем, сканером отпечатков, который будет установлен сбоку. Сообщение о том, что в серии RedmiK 30 будет 5G-модем, говорит о высокой стоимости новинки. Хотя ЖК-дисплей позволит компании немного сократить расходы.

Скорее всего, появление нового телефона в продаже состоится в первом квартале 2020 года, а широкая рекламная компания новинки начнется уже в декабре.



