OnePlus сделал доступным новый лаунчер OxygenOS 11 для старых телефонов

OnePlus немного отстает, когда речь заходит о том, чтобы запустить OxygenOS 11 на базе Android 11 на свои старые телефоны, но компания выпускает обновление, которое тем временем немного заткнет этот пробел. Последняя версия 5. x лаунчера OnePlus теперь совместима с большинством старых телефонов компании, а те два, у которых ее еще нет, появятся позже на этой неделе.





OnePlus подтвердил детали обновления, следуя списку изменений, опубликованному вместе с первоначальным обновлением запуска OnePlus, опубликованным в Play Store. Новая версия (5.0.2.4, в нашем тестировании) выпускается для устройств OnePlus, работающих под управлением OxygenOS 10, включая серии OnePlus 6/6T и 7/7T, а также оригинальный Nord. У N10 5G и N100 его еще нет, но представитель OnePlus говорит, что они получат его позже на этой неделе.







К сожалению, эта новая версия не содержит всех функций, которые вы ожидаете от OnePlus Launcher на новых телефонах, таких как несколько вариантов прокрутки вниз или интеграция Google Discover. Тем не менее, он действительно обеспечивает обновленный дизайн полки и несколько настроек недавних приложений.

Быстрая настройка жестов поиска в этом меню ещё более незначительна, чем кажется: новый лаунчер просто имеет опции настройки для более легкого запуска поиска: либо с помощью свайпа и удержания, либо в качестве действия по умолчанию свайпа вверх.