Продажи телефонов Huawei стали рекордными в Китае

Китайцы все-таки отстояли свою гордость – национальный флагман мобильной индустрии показывает грандиозные результаты. На домашнем рынке продажи телефонов Huawei выросли до рекордной отметки. Несмотря на санкции правительства США, китайская компания увеличивает число своих рекордов в других странах.





Судя по последнему отчету аналитиков IDC, общая продажа смартфонов в Китае снизилась на 6%, а в годовом исчислении на 3,9%. Лидерами национального рынка являются крупнейшие бренды Huawei, Vivo, OPPO, Xiaomi и Apple.

Доля компании Huawei на китайском рынке составляет сегодня 42%. Напомним, Huawei некоторое время была лишена возможности использовать приложения Google в своих телефонах на мировом рынке, поэтому разработчик сфокусировал свое внимание на внутреннем сегменте. Первыми покупателями уникального аппарата Mate 30 стали китайские пользователи, при этом новинка китайцам досталась по довольно низкой цене. Таким способом компания компенсировала свои убытки большим количеством реализованных смартфонов в крупнейшем рынке мира, продажи компании выросли на 64% по сравнению с прошлым годом.

Второе место досталось компании Vivo, которая реализовала дома 18,1 млн. телефонов за квартал. У этого производителя продажи снизились на 18,9%, такая ситуация наблюдается и у компании OPPO. Пятерку самых успешных замыкает Xiaomi, которая имеет самое высокое падение продаж. В Китае Xiaomi продала всего 9,7 млн. аппаратов, её продажи по сравнению с прошлым годом снизились на 30%.

Американская компания Apple увеличила свои продажи за счёт выпуска iPhone 11, её продажи выросли на 5,6% и смогла войти в ТОП-5 китайского рынка.



