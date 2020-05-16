Как избавиться от надоедливых всплывающих окон и уведомлений

Всплывающие окна и уведомления – один из популярных видов рекламы. Несмотря на то, что он вызывает недовольство и раздражения у большинства пользователей, его продолжают использовать по причине доступной цены. Как защититься от такого навязчивого продвижения? Ведь даже скачав новую версию на https://allbrowsers.ru/ защиту необходимо включать вручную. Сделать это можно, используя специальные возможности браузеров.





Автовоспроизведение видео

Просматривая сайты, наверняка каждый сталкивался с неожиданным запуском видео сомнительного содержания. Причем закрыть их быстро не всегда удается, что ставит в неудобное положение перед домочадцами и коллегами. Предупредить такие неприятности просто. В разных браузерах алгоритм действий схож:

1. Google Chrome – в новых версиях автозапуск видео отключен в стандартных настройках. Если же файлы все равно воспроизводятся сами, следует в адресной строке ввести «chrome://flags», найти «Автовоспроизведение», «Параметр политики автозапуска». Далее открыть всплывающий список, и там проверить настройки активации видео.

2. Mozilla Firefox. Для запрета автозапуска Flash-видео следует выбрать вкладку «Дополнения» в меню браузера (верхний правый угол), нажать «Плагины». Активируется функция через форму Shockwave Flash. Чтобы запретить включение видео в формате HTML5, в новой вкладке необходимо ввести «about:config», найти в списке для объекта «media.autoplay.enabled», двойным щелчком мыши изменить значение на «false».

3. Apple Safari. В панели «Меню» выбрать «Safari» — «Настройки» — «Веб-сайты» — «Автовоспроизведение». Из предложенных вариантов действий путём прокрутки нажать «При посещении других веб-сайтов» — «Никогда не запускать автовоспроизведение».

Показ уведомлений

Уведомления – инструмент для информирования посетителей сайта об интересных предложениях. Но, далеко не все пользователи хотят их получать, так как это сильно отвлекает. Запретить их показ возможно в настройках браузера:

1. Для Google –необходимо ввести команду в адресной строке «chrome://settings/content/notifications», убрать галочку в самой верхней строке.

2. Mozilla Firefox – в меню выбрать «Настройки» — «Конфиденциальность и безопасность» — «Уведомления», и там отменить рассылку.

Всплывающие окна





Пожалуй, это самый раздражающий вид рекламы в Интернете. Такие окна отвлекают, мешают просмотру контента, далеко не всегда легко закрываются. Но их также можно убрать, используя настройки браузеров:

1. Google Chrome – в меню найти «Настройки» — «Дополнительно» — «Параметры содержимого» — «Всплывающие окна» — поставить «Заблокировано». Есть сайты, которые обходят и эти настройки. Специально для них существуют программы-блокировщики — «Pop Up Blocker for Chrome» и «Popup Blocker Pro».

2. Mozilla Firefox – в настройках выбрать «Конфиденциальность и безопасность», напротив «Всплывающие окна с блоком» поставить галочку.

3. Apple Safari – для активации автоматической блокировки следует в меню выбрать «Настройки» — «Безопасность», напротив «Всплывающие окна» должно стоять «Заблокировано». Для дополнительной защиты можно использовать «Adblock».

Функционал современных браузеров позволяет сделать сёрфинг в сети комфортным и удобным. Всего несколько минут, проведённых за настройкой, избавляют пользователей от раздражающих уведомлений и прочей рекламы.