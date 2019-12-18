Смартфон Redmi K30 5G – лучший подарок пользователям

На официальном ресурсе TENNA опубликованы данные смартфона Redmi K30 5G. Новый мобильный аппарат предлагает совершенно другой продукт люксового уровня — с более объёмной памятью и прекрасной камерой.





Напомним, смартфон Redmi K30 представлен ранее в версиях с объёмом памяти 6 и 8 ГБ. Сегодня стало известно о модели с поддержкой 5G с объёмом памяти 12/512 ГБ.

Рекомендованные цены смартфона Redmi K30 5G:

— версия с 8/256 ГБ – за $410 или 370 евро;

— версия 12/512 ГБ – за $455 или 410 евро.

Технические особенности смартфона Redmi K30 5G:

6,67-дюймовый ЖК-экран Full HD + — 1080х2400 пикселей, 8-ядерный процессор Snapdragon 765G, графический процессор Adreno 620, интерфейсы MIUI 11 и Android 10, а также dual SIM-карта. Основная камера Sony IMX686 с 64-мегапиксельной матрицей и 20-мегапиксельная фронтальная камера. Имеется боковой датчик отпечатков пальцев и ИК-сенсор, разъем для наушников, FM-радио, динамик и Smart PA. Телефон работает от зарядной батареи 4500 мАч.

Размеры: 165,3х76,6х8,79 мм с весом 208 г.