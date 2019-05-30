Смартфон Huawei Nova 5i представят в июне

Модель, которую обещают скоро анонсировать, попала на тестирование в бенчмарк Geekbench. Действительно, перспективный Huawei Nova 5i получил фирменную платформу SoC Kirin 710, это подтвердили тесты.





Новый смартфон Huawei прошел все тесты под рабочим названием GLK-LX3. По данным нескольких источников, именно это обозначение используется для Nova 5i. Все данные производительности говорят о том, что модель может получить, кроме Kirin 710, размер памяти 4 ГБ и Android 9.

Также смартфону приписывают следующие технические возможности: 5,84-дюймовый ЖК-дисплей, 64/128 ГБ, 16 Мп фронтальную камеру и основную тройную фото- и видеосистему 2, 16 и 24 Мп, смартфон получил традиционный разъём для наушников. Предполагается, что в июне производитель анонсирует сразу две модели Nova 5 и 5i.

Напомним, смартфон Huawei Nova 5 будет оснащен процессором SoC Kirin 720, который был ранее представлен. Смартфон Nova 5 считается старшей моделью в линейке.