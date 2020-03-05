Компания Apple закрывает Apple Store

Компания Apple запретила всем своим представителям командировки и поездки за границу из-за коронавируса. Нет никакой угрозы со стороны коронавируса для аппаратов культовой техники Apple, но американский производитель все же принимает требуемые меры в целях ограждения своих поклонников и сотрудников от этого страшного заболевания. Ведь на данный момент вирус вырвался за пределы Китая, уже свирепствует в Италии и Южной Корее. Сегодня уже и Европа считается опасными регионом для жизни людей. Поэтому в Купетино переключились на другие города мира.





Пока компания борется с коронавирусом самым простым способом: закрытие фирменных магазинов и запрет на командировки сотрудников в опасные зоны. Ранее Тим Кук рассказал журналистам об экономических сложностях Apple из-за коронавируса.

Компания уже закрыла некоторые свои магазины, например, в целях недопущения расползания коронавируса уже был закрыть один магазин Apple Store в городе Бергамо (Италия). Сообщается, что он будет закрыть до 8 марта. Кстати, торговый центр прекратил работу по требованию итальянских властей, которые ограничили работу всех публичных учреждений в стране, чтобы не допустить большое скоплений людей на местах, где могут заразиться люди.

В компании говорят, что Apple будет принимать и другие меры предосторожности, первым шагом в этом направлении оказался и запрет на поездки сотрудников Apple в Италию и Южную Корею. Напомним, запрет на поездку в Китай для сотрудников имел лишь рекомендательный характер, а в эти две страны был озвучен прямой запрет руководства компании. Все сотрудники уже получили письменное уведомление об этом, скорее всего, Apple не хочет допустить того, чтобы её сотрудники стали переносчиками опасного вируса. Однако на выход нового iPhone коронавирус не повлияет, заявили в компании.





Вместо поездок руководство компании решили проводить встречи с партнерами из Китая, Южной Кореи и Италии путем встреч в формате аудио- и видеозвонков. Чтобы посетить Корею и Италию с рабочей поездкой, каждый сотрудник Apple должен в обязательном порядке получить письменное одобрение вице-президента американской компании. Хотя компания не имеет право вводить подобное ограничение, но уволить сотрудников, которые будут игнорировать правила получения «выездных виз», может.

Напомним, Apple всегда бывает категоричной в вопросах обеспечения безопасности сотрудников, но эти ограничения невозможно назвать избыточными на данный момент, так как до сих пор медики не предложили эффективный метод лечения от этого заболевания.