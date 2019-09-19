Xiaomi Mi 9 Pro 5G использует новейшую жидкостную систему

Так называемая тепловая трубка представлена в конструкции обновленной новинки китайского производителя. Ожидаемая версия флагмана Xiaomi Mi 9 Pro с модулем 5G появилась на рекламной картинке.



Известно, что версия Mi 9 Pro 5G будет использовать новейшую жидкостную систему охлаждения. Она будет обозначена наименованием VC liquid cooling, а площадь данной системы составляет 1127 мм2.

Тепловая трубка системы выступает в качестве основной составляющей всего комплекса охлаждения, сама подсистема состоит из 6 слоев графита. Теплопроводимость обеспечивает слой из медной фольги, которая помогает снизить нагревание чипсета на 10,2 °C. Помимо этого, Xiaomi Mi 9 Pro 5G имеет обновленный вибромотор, который работает с «более усиленной вибрации».

Ранее Xiaomi показала свой телефон в белом цвете на официальной страничке компании в Weibo. Судя по снимкам, дизайн камеры новинки со светодиодной вспышкой не отличаются от камеры Mi 9.

Дебют Xiaomi Mi 9 Pro 5G запланирован на 24 сентября. Китайская компания впервые именно в этой модели представить MIUI 11 и тройную быструю зарядку в базовой комплектации. Масштабная презентация пройдет в Китае. Представители Xiaomi уже подтвердили дату анонса. Напомним, в этот день компания анонсирует две продукции Xiaomi Mi 9 Pro 5G и Mi Mix. Также ожидается анонс нового поколения телевизоров Xiaomi с разрешением 8K.



