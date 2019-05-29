Третья линейка Intel Core X дебютирует этой осенью

Компания Intel официально подтвердила, что новые процессоры можно ожидать осенью. Эта линейка называется Cascade Lake-X. В третей линейке Intel Core X HEDT имеется более быстрая поддержка памяти и более высокой тактовой частоты, а также будет улучшено действие Turbo.





В Skylake-X представлены следующие линейки: Core 7000 и Core 9000, они отличаются лишь частотами и используют сокет LGA 2066. Модели получили одинаковое количество ядер и 14-нанометровый техпроцесс. В новом поколении будут сохранены техпроцесс и количество ядер, только топовая версия получает 18 ядер.

Представители Intel обещают улучшенный частотный потенциал и более быструю память — DDR4-2933. К сожалению, представители Intel не раскрыли другие детали процессоров Core X следующего поколения.

Напомним, процессоры Intel Core X 7000 и X 9000 очень похожи друг на друга, они имеют общую архитектуру ядра Skylake. Хотя Core X 9000 обладает более высокой тактовой частотой и немного лучшей тепло-силовой конструкцией. Оба поколения совместимы с платформой X299 на платформе LGA 2066.

Intel также готовит свои новые чипы Xeon-W, которые нацелены на разъем LGA 3647. Предлагается новый флагманский Xeon W-3175X в качестве коммерческого продукта HEDT по цене $3000. Шестнадцатеричная память и поддержка большего количества линий PCI делают модель идеальным по сравнению с линейкой AMD Ryzen Threadripper.

