Samsung Galaxy S10 5G пользуется большим спросом

Южная Корея – одна из стран, которая первая стала использовать сеть нового поколения. Корейцы получили возможность использовать дома Samsung Galaxy S10 5G, который представлен в феврале, а в продажу поступил с 5 апреля.





В Южной Корее аппарат Galaxy S10 5G быстро раскупают, только в на домашнем рынке компания продала более 1 млн. смартфонов. Настоящее время именно этот телефон широко используется в сети 5G. Пользователи покупают 15 000 GalaxyS10 5G ежедневно. Смартфон появился также в списке операторов США и Европы для эксклюзивной продажи.

Кроме того, еще один смартфон для 5G продается в Корее – это LG V50 Thin Q. Серия новых смартфонов поступила в продажу 10 мая и с этого момента компания реализовала всего 280 000 устройств базовой модели. Хотя LG V50 ThinQ 5G покупают достаточно много пользователей.

Напомним, характеристики Samsung Galaxy S10 5G: поддержка Android 9 и One UI 1, 6,7-дюймовый Super AMOLED экран, процессор Snapdragon 855, 8/256 ГБ, тройная задняя камера, 12 Мп задняя камера с переменной апертурой, 16 Мп ультра широкоугольная камера, 13 Мп с телеобъективом и 3D TOF четвертая задняя камера. Также имеются стереодинамики, звук Dolby Atmos, разъем для наушников, аккумулятор 4500 мАч и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев.