Повлияет ли ситуация с Huawei на работу китайских производителей Oppo, Meizu и Xiaomi?

Следуя новым нормам законодательства США, ведущие американские компании начали сворачивать свое партнерство с компанией Huawei, которая в буквальном смысле стала токсичной для ведения бизнеса.





Можно было бы порадоваться за этого китайского производителя, который начал выпускать свой процессор после приостановления поставок Google и Qualcomm. Однако даже для разработки собственного компонента Huawei зависит от поставок полупроводниковых комплектующих и архитектуры от американских производителей. Кроме того, остается открытым использование компанией патентов Qualcomm и ARM.





Проблема возникает не только с использованием Android. Также существует некоторая неопределенность с 90-дневным решением властей США об отсрочке. Все эти события вызывают беспокойство теперь и у других китайских производителей: Oppo, Xiaomi и Meizu.

Пока T-Mobile — крупнейший оператор в сетях GSM в Америке продолжает эксклюзивные продажи OnePlus 7 и 7 Pro в США. Провайдеры продолжают и рекламную компанию, и широкий релиз китайских телефонов по всей стране. Словом, смартфоны Oppo, Vivo и OnePlus, поставляемые китайской компанией BBK Holding, чувствуют себя в США пока прекрасно.

В компаниях Oppo, Meizu и Xiaomi отмечают, что они ориентированы продолжать свой бизнес в США и «просто не комментируют судьбу конкурирующих фирм». Они подтвердили о готовности предлагать американцам комфортные инновации и новейшие продукты.

