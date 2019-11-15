Смартфон Vivo V17 с качественной камерой и новым экраном

Долгожданный китайский смартфон вчера засветился на ролике. Эта мобильная новинка Vivo V17 представлена на специальном видеоролике в соцсети. Кадры показали, что дизайн экрана аппарата получился довольно амбициозным и неожиданным.





Новый продукт от Vivo ранее был официально анонсирован на европейском рынке. Очень скоро ожидаются продажи смартфона. Прежде всего, новый китайский телефон примечателен своими камерами.

Технические характеристики этих камер будут следующими:

— основная камера 48 Мп;

— 8 Мп камера широкоугольная;

— 2 Мп с датчиком глубины;

— 2 Мп макро-камера;

— фронтальная камера 32 Мп.

Другие технические возможности смартфона Vivo V17: 6,3-дюймовый ЖК-экран IPS с разрешением 2340x1080 пикселей, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ внешней памяти, зарядная батарея ёмкостью 4390 мАч, размеры телефона: 59,25х75,19х8,68 мм и вес — 187 г. Пока нет данных о процессоре телефона, а этот критерий является самым ключевым в оценке характеристик любого телефона.



