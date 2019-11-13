В Европе появился смартфон Realme X2 Pro

Ожидаемый телефон Realme X2 Pro был официально запущен в Европе. Этот флагманский телефон считается самым конкурентоспособным в сегменте топовых аппаратов.





Объявлены европейские цены на все версии модели:

— за 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ встроенной памяти 399 евро;

— за 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти 449 евро;

— за 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти 499 евро.

Флагманский Realme пока доступен в интернет-магазине китайского производителя в Европе. Технические характеристики Realme X2 Pro: 6,5-дюймовый Full HD + экран — 2400x1080 пикселей, процессор Snapdragon 855 Plus, графика Adreno 640 GPU. Поддержка операционных систем Android 9 и ColorOS, а также Dual-sim.

Оптическая система телефона состоит из основной камеры 64 Мп с сенсором Samsung GW1, камерой 13 Мп с телеобъективом и гибридным зумом, а также фото камерой 8 Мп. Фронтальная камера 16 Мп оснащены сенсором Sony IMX471.

Смартфон использует сканер отпечатков в экране, разъём для наушников, стереодинамики и Dolby Atmos, а работает от аккумулятора 4000 мАч с опцией SuperVOOC 50 Вт. Размеры устройства: 161х75,7х8,7 мм и вес — 199 г.

Аналитики утверждают, что появление данного флагмана в Европе несомненно усилит конкуренцию в сегменте топовых смартфонов.



