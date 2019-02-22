Стартовал предзаказ на смартфон Meizu Zero

Первый коммуникационный аппарат без кнопок и отверстий называют революционным. К сожалению, предзаказ показал, что производитель провалил это мероприятие, Meizu Zero пожелали купить пока только 32 пользователей.





Заказы на смартфон производитель начал более 3-х недель назад. Интерес к первому в мире смартфону, который не имеет кнопки и отверстия оказался не очень высоким. Путем предзаказа Meizu Zero компании удалось собрать $32 000. По условиям предзаказа, разработчик обещал начать производство уникальных телефонов после сбора $100 000, что не удалось сделать. Теперь вопрос выпуска Meizu Zero остается открытым.

Объяснить сложно, почему интерес к концептуальному телефону оказался низким. Сбор средств осуществлялся через ресурс Indiegogo, все пользователи, которые оформили предзаказ, могут получить свои деньги обратно. Теперь Meizu сосредоточится на впуске традиционных смартфонов, в ближайшее время ожидается выпуск смартфона Meizu 16s.





На данный момент Meizu, как большинство производителей, переживает кризис. Модель Meizu 16s позволит улучшить положение компании на рынке. Эта серия Android-аппаратов считается самой успешной в экосистеме Meizu. Серия имеет поддержку беспроводной технологии mCharge и сертификацию IP68.