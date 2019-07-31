Meizu продает свой крупнейший магазин в Китае

31.07.2019 08:08 Никонова Ксения Клуб: Meizu

Компания Huawei покупает или арендует этот магазин. Сейчас Meizu переживает непростой период. Дела компании идут не очень хорошо на китайском рынке. Поэтому Meizu начала закрывать свои магазины один за другим, а также уволила многих сотрудников. Пока Meizu решила придерживаться такой стратегии, так как пока положение на рынке не меняется.


Другая компания Gionee заявила о своем банкротстве. Однако Huawei, похоже, не пугает эти обстоятельства. Этот производитель будет направлять все свои ресурсы и мощности, которые освободились в Америке из-за политики властей США. Компания арендовала магазин Meizu – это самая крупная торговая площадка компании в Китае.

Huawei, по сообщениям прессы, будет платить очень высокую арендную плату. В Meizu заявили, что производитель сконцентрируется на выпуске дешевых телефонов. В этом году это лучше удается компании Xiaomi, которая уже выпустила несколько популярных моделей.

Вряд ли компании Meizu дадут «утонуть», китайские власти будут экономически поддерживать все свои ведущие предприятия, которые в свое время помогли экономике страны и развитию мобильной индустрии.

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