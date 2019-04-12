Xiaomi выпустила специальные чехлы для Mi 9

Китайский производитель официально представил именные чехлы для флагманского смартфона. Теперь владельцы Xiaomi Mi 9 могут выбрать себе именной аксессуар. Всего в коллекции кампания выпустила 17 именных чехлов. К сожалению, все имена предназначены для обладателей английский имен, чехлы с русскими именами пока не появились.





Ранее представители компании разрабатывали нестандартные чехлы для продукции Xiaomi Mi 9. В день торжественного анонсирования флагмана свой именной чехол показал амбассадор китайского бренда — популярный певец Рой Ванг, который в день анонса получил смартфон Mi 9 с чехлом со своим именем Roy. Поклонники марки идею одобрили, поэтому именной чехол теперь является частью комплектации Xiaomi Mi 9 Roy Wang Limited Edition.





Xiaomi решила продолжить акцию и начинает выпуск именных чехлов с разными именами для флагмана. Всего будут выпущены 17 чехлов с популярными именами – восемь для мужчин и восемь для женщин. Также чехлы с именем Роя Ванга поступают в массовую продажу, фанаты артиста рады будут купить именно чехол от своего кумира. Старт продаж таких чехлов намечен на 12 апреля.

Чехлы, выполненные в двухцветном дизайне, получили следующие английские имена: Emma, Jack, Tom, Tony, Helen, Kevin, Peter и т.д. Разработчик описал этот аксессуар, используя такие эпитеты, как легкий, тонкий, гладкий, комфортный и привлекательный. Стоимость одного именного чехла составляет $7,5 за экземпляр.





Кстати, производитель готов выпустить именные чехлы для руководства компании: президента компании Лина Бина, топ-менеджера Лея Цзуня и главы Xiaomi China Ванга Чуаня. Получат ли они такие чехлы, не уточняется. По данным компании, к марту на рынок уже выпущены более 1,5 млн. смартфонов Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi 9 SE.