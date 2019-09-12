Смартфон Redmi 8A больше и лучше предшественника

Компания включила в комплектацию новинки аккумулятор 5000 мАч, 6,2-дюймовый экран, 4 ГБ ОЗУ и 12 Мп камеру, аппарат будет облачен в корпус, который будет предлагаться в разных цветовых решениях. Словом, смартфон Redmi 8A отличается от всех аппаратов производителя своими уникальными возможностями.





Наконец-то, опубликованы список характеристик бюджетного смартфона Redmi 8A и его фото. Напомним, новинка получила номер — M1908C3KE. Эта модель является третьей в действующей линейке суббренда. Ранее компания представляла модели Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Все аппараты входят в класс недорогих смартфонов.

Продажи должны стартовать в конце сентября, причем аппарат выходит сразу на международный рынок.

Специалисты отмечают, что предшественник Redmi 8A получился более крупным благодаря увеличению экрана. Если Redmi 7A оснащен 5,45-дюймовым экраном, то новинка получила 6,217-дюймовый дисплей, хотя разрешение HD+ дисплея осталось неизменным – 1520х720 пикселей.

Параметры смартфона Redmi 8A: 156,3х75,4х9,4 мм с весом 188 г., операционная поддержка — Android 9.0 Pie. Покупатели Redmi 8A смогут выбрать себе Redmi 8A черного, красного, синего, розового, белого, зеленого, фиолетового или серого цвета.

