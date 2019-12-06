Мощный и доступный смартфон Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition

Компания Vivo продолжает анонсировать прекрасные модели в своей серии iQOO. На днях производитель объявил о выходе нового устройства Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition. Продукт во всех отношениях повторяет базовую модель.





Смартфон IQOO Neo 855 Racing Edition лишь получил боле улучшенный процессор и увеличенный блок памяти: Snapdragon 855 Plus и 8/12 – 128 Гб.

Смартфоны с 6,38-дюймовым Full HD + OLED-экраном предлагаются за $368. С такой стоимости эти телефоны стали самыми дешевыми устройствами с процессором Snapdragon 855+. Хотя смартфон Redmi K20 Pro Premium Edition с аналогичным чипсетом предлагается за $340, а цена iQOO Neo 855 Racing Edition с объёмом 12/128 ГБ составляет $396.

Другие технические характеристики Vivo iQOO Neo 855 Racing Edition: 6,39-дюймовый дисплей Super AMOLED — 1080x2340 пикселей, Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 8 ГБ LPDDR4x / 12 ГБ ОЗУ, 128 ГБ.

Поддержка двух сим-карт, а также Android 9 и Funtouch OS 9. Задняя камера 12, 8 и 2 Мп, фронтальная камера 12 Мп, сканер отпечатков пальцев с экрана, разъём для наушников и аккумулятор 4500 мАч.

Размеры: 157,69х75,2х8,51 мм и вес 196 г.