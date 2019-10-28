Вместо смартфона фитнес-браслет Realme Band

Компании Xiaomi придется теперь потесниться не только на рынке смартфонов, в котором Oppo и Xiaomi остро соперничают. Молодой бренд Realme добился огромных успехов на рынке телефонов. Сегодня активно продаются такие аппараты бренда, как Realme 3 Pro и X2 Pro, очередь дошла и до сегмента смарт-браслетов. Бренд представляет свой вариант умных часов Realme Band.





Напомним, Realme на данный момент вошел в ТОП производителей мобильных аппаратов в классе недорогих телефонов, суббренд даже опережает своего «родителя» по доходности — компанию OPPO. Бренд хочет попытать удачу на рынке смарт-браслетов. Эксперты уверены, что Realme и здесь может войти в группу лидеров.

Глава Realme отметил, что основной аксессуар компании давно разрабатывается и фитнес-трекер скоро появится в продаже. Эта новость вряд ли обрадует гегемона рынка браслетов Xiaomi. По всему миру продажи смарт-браслета Mi Band демонстрируют рекордные показатели – продаются миллионы часов по всему миру ежеквартально.

Realme в конкуренции с Xiaomi главный акцент делает на бюджетную цену своих продуктов. Этот ход бренд будет использовать также в продажах смарт-браслета и Xiaomi придется пересмотреть свою ценовую политику на этом рынке. Здоровая конкуренция позволить пользователям покупать лучшие продукты по более доступным ценам.



