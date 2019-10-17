В Европе цены на смартфон OPPO A5S снижаются

Смартфон отличается хорошим функционалом и очень конкурентоспособной ценой. Поэтому есть надежды, что европейский пользователь сможет оценить все достоинства новинки.



Благодаря своей цене и функциям Oppo A5S, по оценкам аналитиков рынка, ещё больше усложнит жизнь своих конкурентов в сегменте телефонов начального уровня. Например, в Турции сначала новинка предлагалась за 1899 турецких лир, а теперь она составляет 1499. В некоторых электронных магазинах смартфон можно купить даже за 1389 лир. Напомним, Oppo A5S поступил в продажу в Европу лишь в августе.

Технические возможности нового телефона: модель оснащена 6,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD + и восьмиъядерным чипсетом Helio P35 от MediaTek, объём памяти 3 ГБ ОЗУ + 32 ГБ, двойная камера 2 и 13 Мп, фронтальная камера 8 Мп и аккумулятор 4230 мАч.

Китайский телефон поддерживает операционные системы ColorOS 5.1 и Android 8.1, а также работает на двух сим-картах. Коммуникационные возможности модели: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, USB OTG. Размеры: 156,2х75,6х8,2 мм и вес — 168 г.



