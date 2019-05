Появился список смартфонов Meizu, которые получат Flyme 7.3

Ранее обновленную прошивку получили все представители серии Meizu 16. Стабильная версия Flyme 7.3 официально была запущена 10 мая, тогда и первая партия смартфонов по умолчанию получили обновление – это модели Meizu 16, 16 плюс, 16X и X8. Напомним, Flyme 7.3 является последней обновленной версией Flyme 7. Теперь Meizu готовится к запуску Flyme 8.



Китайский разработчик создает прекрасные аппараты, их раскупают пользователи, хвалят эксперты. Однако Meizu до сих пор не смогла подкрепить успехи в аппаратной поддержки с соответствующим ПО, которое ругают все.

Во-первых, прошивка Flyme не отличается стабильностью, во-вторых, разработчик не часто свой программный продукт обновляет, например, компания почти год не обновляла ПО в глобальном масштабе.

Список смартфонов Meizu, которые смогут загрузить обновленный Flyme 7.3:

Meizu Note8

Meizu Pro 7 (High edition)

Meizu M6

Meizu Pro 6S

Meizu Pro 6

Meizu Pro 5

Meizu MX6

Meizu E3

Meizu M6 Note

Meizu M5 Note

Meizu M3e

Meizu Max

Meizu 15 Plus

Meizu Pro 6 Plus

Meizu Pro 7

Meizu Pro 7 Plus

Meizu M6S

Meizu 15

Meizu M15

При этом снова обновление предлагается китайским версиям смартфонов. Возможно, что в других регионах пользователи смогут позднее получить обновление. В обновлении изменилось меню бесконтактных платежей, теперь есть Android Beam и переключение между DC Dimming и PWM Dimming, а также игровой режим.