Появился список смартфонов Meizu, которые получат Flyme 7.3

Ранее обновленную прошивку получили все представители серии Meizu 16. Стабильная версия Flyme 7.3 официально была запущена 10 мая, тогда и первая партия смартфонов по умолчанию получили обновление – это модели Meizu 16, 16 плюс, 16X и X8. Напомним, Flyme 7.3 является последней обновленной версией Flyme 7. Теперь Meizu готовится к запуску Flyme 8.
Китайский разработчик создает прекрасные аппараты, их раскупают пользователи, хвалят эксперты. Однако Meizu до сих пор не смогла подкрепить успехи в аппаратной поддержки с соответствующим ПО, которое ругают все.
Во-первых, прошивка Flyme не отличается стабильностью, во-вторых, разработчик не часто свой программный продукт обновляет, например, компания почти год не обновляла ПО в глобальном масштабе.
Список смартфонов Meizu, которые смогут загрузить обновленный Flyme 7.3:
Meizu Note8
Meizu Pro 7 (High edition)
Meizu M6
Meizu Pro 6S
Meizu Pro 6
Meizu Pro 5
Meizu MX6
Meizu E3
Meizu M6 Note
Meizu M5 Note
Meizu M3e
Meizu Max
Meizu 15 Plus
Meizu Pro 6 Plus
Meizu Pro 7
Meizu Pro 7 Plus
Meizu M6S
Meizu 15
Meizu M15
При этом снова обновление предлагается китайским версиям смартфонов. Возможно, что в других регионах пользователи смогут позднее получить обновление. В обновлении изменилось меню бесконтактных платежей, теперь есть Android Beam и переключение между DC Dimming и PWM Dimming, а также игровой режим.