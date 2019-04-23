Смартфон Xiaomi Mi 9 SE в европейской продаже

Первый бюджетный флагман появился в Европе, жителям нескольких стран предлагают пока одну версию из модельного ряда Xiaomi Mi 9 SE. Всего за 399 евро пользователи смогут купить версию китайского флагмана с 128 ГБ.





Напомним, китайский производитель анонсировал Xiaomi Mi 9 SE еще в феврале, тогда был представлен и другой флагман Xiaomi Mi 9. До настоящего момента недорогой флагман можно было приобрести только на домашнем сегменте. Затем в начале апреля было подтверждено, что бюджетный Xiaomi Mi 9 SE скоро появится за пределами страны. Сегодня глобальная версия флагмана продается в Нидерландах и Турции. Также базовый флагман Xiaomi Mi 9 доступен в следующих версиях:

— 64 ГБ за 449 евро;

— 124 ГБ за 499 евро.

Помимо того, на европейских прилавках ожидается более доступный вариант Xiaomi Mi 9 SE с 6/64 ГБ, продажи должны стартовать на следующей неделе. Цена флагмана — 349 евро.





Особенности Xiaomi Mi 9 SE: 5,95-дюймовый Full HD + дисплей – 1080Х2280 пикселей на основе Corning Gorilla Glass 6, восьмиядерный Snapdragon 712 и Adreno 616, память 6 ГБ LPDDR4x, 64/128 ГБ, dual SIM, Android 9 и MIUI 10, основная камера 28 Мп Sony IMX586 и фронтальная 20 Мп. Также имеется поддержка сканера отпечатков, 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, а также Beidou и NFC. Смартфон работает от зарядной батареи 3070 мАч с быстрой перезарядкой силой 18 Вт.

