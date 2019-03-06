Стоимость Meizu Note удивила пользователей

11 марта в продаже официально появится смартфон среднего сегмента. Meizu, наконец, раскроет и информацию о ценах новинки. 4 марта в Китае в одном из магазинов уже появилась фотография с изображением Meizu Note 9.





На фото указано время работы Meizu Note 9, смартфон работает без подзарядки 48 часов. Производитель планирует, что новый телефон сможет конкурировать с Redmi Note 7. Хотя Note 9 обойдется пользователям немного дороже, чем будущий конкурент. Стоимость Meizu Note 9 по предзаказу составляет $253. За эту цену пользователи получают устройство с 4/64 Гб, а за $283 – версию 6/64 Гб. Напомним, Redmi Note Pro с 4/64 ГБ предлагается за $197, а версия с 6/128 Гб –а за $238.

Таким образов, Meizu Note 9 удивил желающих купить аппарат. Доля Meizu на рынке увеличивается – это становится очевидным сегодня. Но такая цена может отпугнуть большинство покупателей.





Рекламная компания Meizu Note 9 пройдет под следующим лозунгом: «Попрощайтесь со всеми сожалениями, увидимся завтра». Кстати, на официальном снимке устройство выглядит иначе, чем на предварительных картинках.

Meizu Note 9 получил 6,2-дюймовый дисплей — 2244х1080 пикселей, Snapdragon 675, 6/64 ГБ, сдвоенную камеру 5 и 48 Мп, фронтальную – 20 Мп, а также аккумулятор 4000 мАч.