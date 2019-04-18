Глава Redmi интригует пользователей суперфункцией телефона

Глава бренда Redmi Лу Вейбинг понял, как можно поддерживать пользовательский интерес к новому смартфоне. Вейбинг превратился в официального инсайдера своей компании, используя для контролируемых «утечек» свой профиль в китайском Weibo.





Топ-менеджер Xiaomi часто выкладывает на персональной странице в соцсети новости о новом флагманском устройстве Redmi. На этот раз он сообщил о наличие некой «суперфункции» в новинке, Вейбинг утверждает, что эта опция «сведет с ума и шокирует всех» поклонников бренда. Глава Redmi также написал, что новый флагман получает Snapdragon 855.

Секретную суперфункцию протестировали разработчики Redmi. Однако возможности необычной функции не раскрываются. Хотя Лу Вейбинг дает небольшие подсказки, возможно, новшество относится к фронтальной камере. Он также заявил, что подобную суперфункцию невозможно найти у конкурентов Redmi.

Ранее пользователи обнаружили в сети снимки неизвестного флагманского аппарата Redmi, оснащенного чипсетом Snapdragon 855. Эксперты предположили, что это новая модель суббренда.

Новый флагман Redmi станет самым экономичным смартфоном, который получает новейший Snapdragon 855. Предполагается, что ближайшим конкурентом грядущего Redmi SD855 может стать смартфон Poco F2.





Напомним, несколько дней назад топ-менеджер Xiaomi Ван Тен по неосторожности опубликовал в сети реальный образ неизвестного телефона Redmi. Однако это изображение Redmi моментально удалили. Пользователи заметили, что «тайный» смартфон не имеет вырез на экране и получил разъём 3,5 мм. При тщательном рассмотрении можно было заметить, что смартфон оснащен всплывающей камерой. Тогда Лу Вейбинг оставил запись под изображением: «Я не верю в это…»

Напомним, ранее глава Redmi объявил «войну» всем производителям, которые установили необоснованные цены на свои смартфоны.