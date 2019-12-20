Какие планы у компании HTC в 2020 году?

Технологический гигант тайваньской мобильной индустрии HTC в 2019 году показал весьма скромные результаты: мало анонсов, небольшая прибыль и др. Существуют слухи, что компания планирует продать все свое мобильное производство американской компании Google. Эксперты уже оценили сумму будущей сделки — $1,1 млрд.





Интерес Google можно объяснить, ведь компания HTC стала первой в экосистеме Android. Сегодня в неё входят самые популярные смартфоны от мировых производителей: Samsung, Huawei и др. Тайваньская компания сначала активно осваивала рынок Android, но позже произошел провал на рынке среднего сегмента. Пока планы на будущий год HTC не раскрывает, даже не известно оставить ли компания свои магазины.

Один из представителей ТОП-менеджмента компании подтвердил, что производитель в 2020 году сосредоточится на выпуске смартфонов HTC Vive. Разработчики компании будут работать над усилением инновационных опций телефонов HTC. Пока у компании нет планов по сокращению производства. Наоборот, на 2020 год планируется рост мощностей и поклонники бренда станут свидетелями этого.

Сейчас компания HTC готовится к участию в Mobile World Congress в Европе. В компании HTC заявили, что будут брать пример с китайских компаний OPPO и Xiaomi, которые развиваются в направлении выпуска телефонов бюджетного сегмента. В компании уверены, что на данный момент HTC нужны хорошие смартфоны среднего класса, производитель должен удерживать цены своих аппаратов на определенном уровне.