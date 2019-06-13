В сети засветились подробности Xiaomi Mi A3

В соцсети появилась информация о характеристиках ожидаемого смартфона Xiaomi Mi A3, который будет оснащен тройной основной камерой, а фронтальная камера находится в вырезе экрана. Аппарат поддерживает платформу SoC Snapdragon 712. Все эти данные выложил инсайдер Мукул Шарма, который регулярно снабжает общество свежими новостями относительно новых смартфонов.





Индийский пользователь очень хорошо информирован, он и в этот раз раскрыл некоторые подробности относительно двух моделей Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite. Инсайдер под ником @stufflistings написал, что он получил первый отчет относительно Xiaomi Mi A3. Однако сам Шарма не спешит подтверждать данную информацию на 100%. По его мнению, эта новость может относиться к другой модели из новой линейки — Mi A3 Lite. Засвеченный смартфон обозначен под номером M1906F9SC. Специалист также высказал мнение, что данный аппарат может быть ребрендингом модели из серии Mi 9.

Итак, засвеченный Mi A3 получит 32 Мп фронтальную камеру в экране, 48 Мп тройную основную камеру с японским датчиком Sony IMX582, а также аккумулятор 4000 мАч и поддержку технологии быстрой зарядки 18 Вт. Xiaomi Mi A3 станет флагманским телефоном, как ранее подтвердил Вице-президент Xiaomi Global в Индии Ману Кумар Джайн.



