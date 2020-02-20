Самый быстрый смартфон современности iQOO 3

Производитель смартфонов iQOO не стал препятствовать публикации снимков и обнародованию характеристик своего флагманского смартфона iQOO 3. Еще до выхода смартфона его стали называть самым быстрым смартфоном 2020 года. Теперь стало ясно, что iQOO 3 получил поддержку Monster UI.





Компания также показала официальные снимки, сделанные камерой смартфона, а также рекламные видеоролики с iQOO 3, эти материалы позволяют рассмотреть телефон со всех сторон. Снимки в Твиттер выложил пользователь Abdul Q. Интересно, что связки Snapdragon 865 с модемом X50, LPDDR5 RAM и флэш-памятью UFS 3.1 пока не имеет ни один современный смартфон.

Теперь смартфон получил оболочку Monster UI. Однако основное достоинство смартфона – это его четверная основная камера с датчиком изображения 48 Мп и поддержкой Hi-Res Audio.

Торжественная презентация смартфона iQOO 3 запланирована на 25 февраля этого года. Его возможности впервые анонсированы в начале февраля. Скорее всего, iQOO 3 станет самым активным участником войн камерофонов.

Какие ключевые особенности имеют камеры iQOO 3:

48-мегапиксельная основная камера

13-мегапиксельная камера с объективом Dikey

13-мегапиксельная камера с AF ультра широкоугольным объективом

Супер подсветка Hyper-HDR

Микро объектив 2,3 см

Ночной режим фотографирования

16-мегапиксельная фронтальная камера.





Портретные фотографии, сделанные iQOO 3, также были опубликованы в соцсетях. Они вызвали настоящее восхищение у специалистов. Они были сделаны с 13 — мегапиксельной камерой профессиональным портретным объективом 50 мм. В системе камер имеется встроенный портретный режим с умным алгоритмом – это позволяет делает глубину портрета естественнее и качественнее.

Технология блокировки подсветки в смартфоне HDR Hyper-HDR позволяет пользователям не ощущать проблемы с подстветкой, снимки будут оптимизированы с помощью смарт технологии и искусственному интеллекту.

Напомним, 16 февраля смартфон iQOO 3 успешно прошел тесты 5G AnTuTu. С базовым аппаратным обеспечением смартфон заработал 597 583 балла в тестах AnTuTu, что является идеальной оценкой для флагманского телефона.

Основные технические характеристики смартфона: 6,44-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2400Х1080 пикселей, 7-нм чипсет Snapdragon 865, графика Adreno 650 GPU, параметры памяти: 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ ОЗУ LPDDR4x и 128 ГБ / 256 ГБ, поддержка Android 10 и Funtouch OS 10, сканер отпечатков пальцев встроен в экран и аккумулятор 4 370 мАч с быстрой зарядкой 55 Вт.

Размеры телефона: 158,51х74,88х× 9,16 мм и вес — 214.5 г.