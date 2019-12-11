Презентован смартфон Realme XT Star Wars Edition

Поклонников фантастических фильмов китайские разработчики порадовали перед праздниками. Генеральный директор Realme в Индии Мадхав Сет показал визуальное изображение Realme XT Star Wars Edition – это настоящий стильный телефон в стиле Звездных войн.





Реальный показ телефона ожидается 17 декабря. Realme — суббренд OPPO считается самым успешным производителем смартфонов, которые пользуются огромным успехом именно в Индии. Теперь компания готовится завоевать рынок Европы. Проект «Восхождение Скайуокера» является специальным мероприятием для презентации Realme XT Star Wars Edition по всему миру.

Особенности Realme XT Star Wars Edition: 6,4-дюймовый Full HD + Super AMOLED-дисплей – 2340х1080 пикселей, восьмиядерный Snapdragon 712 с 10 нм, графический процессор Adreno 616, объём памяти 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ (LPPDDR4x) ОЗУ, 64 ГБ / 128 ГБ, размер расширяемой памяти до 256 ГБ. Аккумулятор 4000 мАч, разъём для наушников, FM-радио и др.

Поддержка ColorOS 6 и Android 9, а также двух SIM-карт. Система камеры: 64 Мп камера Samsung GW1, 8 Мп вторая камера, 2 Мп камера и 4 Мп четвертая камера для макросъёмки. Фронтальная камера 16 Мп Sony IMX471. Есть и сканер отпечатков пальцев под экраном.



