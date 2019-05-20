Анонс народного флагмана Redmi K20 состоится 28 мая

Первый бюджетный флагман с Snapdragon 855 уже давно будоражит воображение фанатов китайских смартфонов. Теперь компания решила ещё больше подогреть интригу – аппарат выходит сразу после дебюта Honor 20 и 20 Pro, которые являются основными конкурентами суббренда.





Ранее компания «забросала» пользователей многочисленными тизерами, которые знакомили пользователей новыми данными о грядущим смартфоне Redmi K20. Теперь появилась последняя картинка с датой анонса модели Redmi K20.

Таким образом, предположения, что бюджетный флагман выходит в конце мая, подтвердились. Рекламщики немного повеселились в тизерном изображении, в рекламных постерах они использовали термин «kill», подчеркивая решимость производителя на безжалостную войну с другими компаниями за внимание пользователей.

Точно известно, что флагман использует топовый SoC Snapdragon 855, фронтальную выдвижную камеру, а основная оптическая система с 48 Мп имеет датчик Sony IMX586. В корпусе предусмотрен традиционный разъём для наушников. Для пользователей также будет доступен платежный сервис NFC.

Ранее в соцсетях инсайдеры выложили и цены на версии бюджетного флагмана:

— 6GB/128GB – 2699 юаней

— 8GB/128GB – 2999 юаней

— 8GB/32GB – 3299 юаней.





Эксперты рынка уже заявили, флагманский аппарат Redmi K20 имеет всё шансы стать долгоиграющим бестселлером на мировом рынке. Пользователям придется выбирать себе флагман, ориентируясь по цене различных версий смартфона. Они отличаются объёмом памяти и энергонезависимыми свойствами. Пока озвучены цены только для китайского сегмента. Предполагается, что на мировом рынке флагман с характеристиками 6/128 ГБ можно будет приобрести за $390, а версии с 8/128 ГБ – за $434 и с 8/256 ГБ – за $477.