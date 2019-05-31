Xiaomi официально подтвердила название модели Xiaomi Mi 9T

Представитель компании на странице Xiaomi в Твиттер опубликовал специальное сообщение. Появился не только специальный тизер аппарата, но и обнародовано название смартфона — Xiaomi Mi 9T. При этом производитель задает пользователям загадку: «Угадай, что означает Т?».





Новость о Xiaomi Mi 9T выложил топ-менеджер компании по продуктам и маркетингу Донован Сунг. Он подтвердил, что новая серия выходит и как называется её первый представитель — Xiaomi Mi 9.

Когда компания начала представлять Redmi K20, также делала акцент на букву «К» в названии Redmi, а потом начали говорить, что она означает термин «Killer», намекая на убийцу существующих на рынке флагманов.

Теперь пользователям нужно отгадать, что означает буква «Т», некоторые читатели уже высказали свои догадки: Top-end, Thriller, Thanos и Transparent, есть даже намёк на русский след – Tundra. Пока лидирует название Turbo или Turbocharged, намекающее на 100-ваттную зарядку аппарата.

Кстати, согласно инсайдерским сообщениям, названия Redmi K20 и K20 Pro являются эксклюзивными для Китая, на российском рынке модели будут представлены под именами Xiaomi Mi 9T и Mi 9T Pro. В Индии они выходят также под другими названиями — Pocophone F2 и F2 Pro. Помимо того, характеристики аппаратов в каждом регионе будут отличаться.

Донован Сунг написал, что Xiaomi Mi 9T выйдет очень скоро – «в самое ближайшее время».