Официально появился смартфон Vivo S1

Выход нового представителя Vivo существенным образом изменить расклад в среднем сегменте мобильного рынка. Китайский производитель намерен прочно укрепиться на мировом рынке, поэтому компания с этого года начала предлагать новые телефоны один за другим. Все они отличаются хорошими функциональными показателями и умеренной ценой.



Недавно стало ясно, что Vivo начинает представление новой серии под названием «S». Теперь появился первый представитель этой серии. Согласно данным, Vivo S1 будет использовать процессор Helio P65, что говорит о возможной оценке аппарата: телефон может стоить $200.

Технические характеристики смартфона Vivo S1: 6,38-дюймовый Super AMOLED экран — 2340x1080p, процессор MediaTek 6768 Helio P65 на 2,0 ГГц, память 4/128 ГБ, камеры 2, 8 и 16 Мп, а также 32-мегапиксельная камера спереди, батарея ёмкостью 4500 мАч. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки 20 Вт и платформу Android 9.