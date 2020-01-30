Компания Oppo показала свою версию умных часов

Этот год, видимо, порадует поклонников смарт браслетов несколькими новинками. Год только начинается, а уже известно о выходе двух умных часов от известных китайских производителей Xiaomi и Oppo. Первая компания будет предлагать две новые модели, Xiaomi Mi Watch – это уже действующая модель, она уже в продаже и вторая ожидается под брендом Redmi, а их конкурентом станут часы от Oppo.



Конкурент этих часов рассекречен и это сделал сам производитель, свои первые умные часы Oppo компания показала на официальных фото. Эти часы повторяют под копирку внешний облик Apple Watch. Хотя у китайских часов есть существенное преимущество, они будут недорогими.

Итак, теперь в сегменте фитнес-браслетов с этого года можно будет купить сразу продукцию таких производителей, как Apple, Xiaomi, Redmi, Vivo, iQOO и Oppo.

Вице-президент компании Oppo Шен Йирен обратился с первым официальным заявлением о выпуске первых часов Oppo. В соцсетях он выложил фото умных часов, которые оснащены гибким изогнутым экраном. Дизайн получился ярким благодаря теме интерфейса часов. Шен Йирен показал часы Oppo в богатом золотистом корпусе. Эти часы по внешнему виду от Apple Watch можно отличить, китайская версия не имеет колесика Digital Crown.

Первый официальный анонс китайских умных часов от Oppo может состояться в день премьерного показа так называемого «космического» телефона компании Oppo Find X2, который ожидается на выставке MWC 2020 в феврале — осталось не очень долго.

