Xiaomi стала лидером индийского рынка

Компания заняла первое место по продажам телефонов, намного опередив другие смартфоны. Китайский производитель уверенно увеличивает свои продажи в Индии, которая считается вторым по величине рынком в мобильном мире.





Регулятор IDC India уточнил объём проданных в стране аппаратов по итогам третьего квартала. В отчёт вошли результаты пяти ведущих поставщиков телефонов в Индию. По результатам отчёта, по сравнению с прошлым годом компания Xiaomi увеличивает свои продажи.

Напомним, ранее много лет компания Samsung считалась номером один на этом быстрорастущим рынке, Однако Xiaomi начала опережать своих конкурентов. Но Samsung не намерена сдавать свои позиции, по последним данным, продажи корейских смартфонов в стране также выросли на 9,8%.

В третьем квартале китайская компания продала 12,6 млн. аппаратов и увеличила свои продажи на 8,5% по сравнению с прошлым годом. Компания Samsung занимает второе место, а на третьем месте находится Vivo, которая увеличила свои продажи на 58,7%. Она продала за прошлый год 1,3 млн. телефонов, а в этом году увеличила сои показатели до 6,7 млн. ед.

Пятое место занимает OPPO, которая увеличила продажи до 5,5 млн. телефонов, рост поставок с прошлым годом составил 92,3%.



