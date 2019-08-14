Смартфон Meizu 16s Pro ожидает своей презентации

Впервые в сеть просочилось живое фото версии новинки с 8/128 ГБ. Торжественная презентация пройдет 28 августа. Новинка будет выпущена под именем Meizu 16s Pro, отмечает ресурс Slashleaks.





Meizu, как правило, делает дебютные выходы своих новинок запоминающимися. Напомним, ранее источники утверждали, что Meizu 16s Pro выйдет только с объёмом памяти 12/256, теперь стало известно, что версии с 8/128 ГБ и 512 ГБ внешней памятью также ожидаются. Китайский смартфон работает с поддержкой интерфейсов Android 9 Pie и Flyme 7.

Впервые разработчик объявил о выпуске Meizu 16 в апреле, позже компания планировала и выпуск версии Pro. Хотя длительное время о Meizu 16s Pro компания не упоминала, но, судя по утечкам, день выпуска телефона приближается. Например, Meizu 16s Pro прошел сертификацию TENAA в Китае, телефон засветился под кодом M973Q.

С выпуском Meizu16s Pro будет продолжен подход разработчиков, которые, начиная с серии Meizu 16, начали оснащать свои телефоны задними тройными камерами и блоком Snapdragon 855 Plus.

Некоторые технические характеристики новинки: 6,2-дюймовый Full HD + дисплей – 1080х2232 пикселей, восьмиядерный Snapdragon 855, графика Adreno 640, поддержка двух сим-карт, 20 Мп фронтальная камера Samsung 3T2, сканер отпечатка пальца, USB Type-C, аккумулятор 3600 мАч, стереодинамики и т.д. Размеры модели: 151,9х73,4х7,65 и вес — 165 г.